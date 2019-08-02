國巨董座陳泰銘將回任總座及執行長 拚價值重回高峰

國巨 (2327-TW) 今 (2) 日宣布，董事長陳泰銘將回任總經理暨執行長一職，現任總經理張綺雯則將擔任子公司普思電子董事長暨執行長，新任職務將自 8 月 16 日生效，而陳泰銘回任總座，國巨表示，將擴展車用電子及工業規格利基型市場，讓價值再創高峰。

國巨也公告第 2 季財報，稅後純益 14.17 億元，季減 45.3%、年減 86.9%，每股純益 3.34 元；上半年稅後純益 40.07 億元，年減 73.4%，每股純益 9.45 元，整體表現不如去年。

據悉，國巨讓張綺雯接手普思，除了強化車用與工規市場布局，也是為透過專業分工，讓普思享有更多集團資源，可全力扶植成長，布局天線市場商機。

事實上，國巨併購普思，就是由張綺雯一手操刀，張綺雯熟稔該公司狀況，加上普思公司風格偏向美式，因此市場人士分析，國巨此次高層人士異動，應是希望透過專業分工，讓普思有更多資源。

普思主要產品為無線元件，如 3D 列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組、另還有高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。

國巨今年開始將普思併入合併報表，目前持有普思 100% 股權，普思營收則約佔國巨 3 分之 1。

國巨表示，陳泰銘為公司創辦人，熟知被動元件產業發展及公司營運方針，此次回任執行長暨總經理，將擴展車用電子及工業規格利基型市場，讓產業與公司股東、客戶以及員工的價值再創高峰。

此外，國巨也在今日董事會上，通過將於 8 月 26 日除息交易，今年每股將發出 45 元現金股利，將於 10 月 3 日發放，總計將發出 190.87 億元的現金股利。