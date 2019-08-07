被動元件廠7月營收回升 國巨月增逾1成

被動元件大廠 7 月營收紛紛出爐，普遍較上月回升，國巨 (2327-TW)7 月營收 33.8 億元，月增 1 成、年減 65.6%；華新科 (2492-TW)24.12 億元，月增 1.8%、年減 56.2%；禾伸堂 (3026-TW)7 月營收 12.68 億元，月增 3.3%、年減 25.2%。

國巨表示，7 月營收增加，主要是大中華區及亞太其他地區的終端需求回升，累計今年 1-7 月營收 243.5 億元，年減 39.3%。

國巨表示，由於已歷經 3 季客戶庫存去化，加上也採低產能利用率主動調節存貨，庫存問題也逐步和緩，終端需求及市場應用面回溫狀況亦漸露曙光，但美中貿易爭端持續緊繃並擴大中，對業績及營運展望仍審慎保守。

華新科 7 月營收也呈現月增，董事長焦佑衡日前在股東會上認為，雖然下游庫存去化狀況持續好轉，但展望同樣偏向保守，下半年估持平上半年，累計前 7 月營收 186.19 億元，年減 20.9%。

而華新科明日將除息 16.33 元，在營收反彈下，能否帶動填息行情，也值得觀察。

禾伸堂累計前 7 月營收 80.59 億元，年減 13.9%，公司表示，近期被動元件市場庫存已有相當程度去化，也將密切觀察後續市場發展及需求，持續強化產品核心競爭力，增加利基型產品銷售，維持營運動能。