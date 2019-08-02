國巨Q2純益腰斬 EPS 3.34元 近8季新低

國巨 (2327-TW) 今 (2) 日公告第 2 季財報，受被動元件市況持續修正影響，稅後純益 14.17 億元，季減 45.3%、年減 86.9%，每股純益 3.34 元，為 8 季新低；上半年稅後純益 40.07 億元，年減 73.4%，每股純益 9.45 元，展望下半年，國巨認為，雖然庫存問題逐漸緩和、需求漸露曙光，但美中貿易爭端仍持續擴大，對業績及營運展望仍審慎保守應對。

國巨第 2 季營收 95.8 億元，月減 15.9%、年減 50.2%；毛利率 32.6%、季減 12.3 個百分點、年減 31.5 個百分點；營益率 17.5%，季減 8.8 個百分點、年減 38.2 個百分點；稅後純益 14.17 億元，季減 45.3%、年減 86.9%，每股純益 3.34 元為 8 季新低。

國巨上半年營收 209.74 億元，年減 30.7%、毛利率 39.2%，年減 20.2 個百分點、營益率 22.3%，年減 28.6 個百分點、稅後純益 40.07 億元，年減 73.4%，每股純益 9.45 元。

國巨表示，第 2 季因大中華區整體市場需求仍顯疲弱、歐美及其它亞洲客戶的拉貨動能減緩及調節庫存及經銷商存貨，由於市況不佳，也透過低產能利用率來因應，導致毛利率及營益率表現下滑。

展望下半年，國巨認為，由於已歷經 3 季客戶庫存去化，及公司主動調節存貨，預估庫存問題已逐步和緩，終端需求及市場應用面回溫狀況亦漸露曙光，但美中貿易爭端仍持續擴大中，對業績及營運展望仍審慎保守應對。