旺季加持 7月批發、零售、餐飲營業額皆正成長

經濟部統計處今 (23) 日公布 7 月批發業營業額為 9054 億元，年增 1 %，擺脫連兩月衰退，另外，零售業則年增 6.7%，餐飲業年增 5%，三個產業營收皆正成長。不過，受美中貿易紛爭干擾，加上去年基期高，估 8 月批發業營收，恐較去年同月衰退。

統計處指出，批發業營業額年增 1.0%，其中，機械器具批發業年增 3.7%，主要是步入手機新品備貨旺季，相關電子零組件需求活絡；汽機車批發業年增 10.7%，是由於業者在民俗月前加大促銷力道，改款新車銷售續佳所致；藥品及化粧品批發業年增 11.3%，主因部分新藥需求增加。

而建材批發業則年減 5.7%，主因外銷減少所致；化學批發業年減 7.2%，主要因為美中貿易摩擦抑低需求，塑化產品價格下滑所致。

根據統計，7 月零售業營業額 3268 億元，年增 6.7%，其中綜合商品零售業的百貨公司受惠於新商場加入營運，以及夏季促銷，年增 6.5%；超級市場及量販店因中元節採購旺季相對去年提前，分別年增 4.9% 及 6.8%；汽機車零售業年增 18.8%；電子購物及郵購業年增 13.1%。

7 月餐飲業營業額為 697 億元，年增 5.0%，主要因餐館業逢暑期旅遊聚餐旺季，年增 5.1%；飲料店業因展店及天熱帶動冷飲銷售，年增 8.2%。

展望 8 月，統計處表示，批發業因美中貿易紛爭持續干擾，加上去年比較基數高，預估營收將較去年同月減少，但消費性電子新品陸續上市，相關電子零組件備貨需求逐漸升溫，可望抵銷部分減幅。

而零售業雖因汽機車進入銷售淡季，但貨物稅減免及節能家電補助上路，將推升消暑家電銷售業績，預期年增率可望續呈增勢。餐飲業則逢暑假旅遊旺季、情人節及父親節聚餐商機，加上消暑飲品需求高峰，營業額可望延續成長態勢。