貿易戰火熱 分析師：這些零售股能撐過來

貿易戰期間，零售業釋出多空交錯的信號：消費者信心下降，但沃爾瑪 (WMT-US) 零售銷售數據優於預期，洋溢看漲情緒。

Oppenheimer 分析師 Brian Nagel 樂觀表示，「顯然現在有很多令人憂心的理由，但沃爾瑪是整體消費支出的氣象球，核心零售銷售年增 4.2%，試述月以來最好的表現，我想現在消費者的狀況良好。」

但並非大家都那麼樂觀，儘管有一些正面數據，Refinitiv 的消費者研究主管 Jharonne Martis 仍看到一些不穩定的跡象浮現。

「7 月零售銷售意味著消費活動仍熱絡，但令人擔心的是，如果零售商無法在這狀態下做到，只要想像一下貿易戰全面爆發的經濟衰退，如果零售商現在無法做到，那到時候會怎樣？」

Refinitiv 調查的《零售業第二季獲利報告》顯示，現行的中美貿易戰對零售業獲利構成壓力，受訪的零售分析師對獲利預期採「謹慎」態度。

Martis 表示，「Refinitiv 最新數據顯示，消費者很留意所有警報，因此他們會擔心未來的工作保障。」

「這不僅是消費者，零售業者也表示不敢對第三季抱持太大預期，迄今我們收到的財測 19 家為負面，只有 7 家正面。」

Martis 和 Nagel 也認同，在許多零售業者均公布負面財測之際，沃爾瑪的正面財測確實是好兆頭。

因此，在波動的零售產業中，Nagel 覺得哪裡有機會躲避全球風險和經濟衰退擔憂？

「Nike (NIKE-US) 和 Lululemon (LULU-US) 正妥善利用數位革命，這兩家的表現都非常非常好。而居家裝修大廠......，由於抵押貸款利率已大幅下降，這對打算要做這類消費的人來說，這是很大的刺激措施。」