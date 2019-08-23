【華冠投顧】台股本周天天收紅，周線漲117點，外資不領情天天賣股!

同致



大盤昨日挑戰月線反壓，無功而反，開高走低，今日權值股休兵，指數平盤上下震盪，最後小漲 8 點，10538 點作收，成交量 1085 億元。周線漲 117 點。

美股昨晚觀望，漲跌互見，8 月製造業暴冷縮十年首見， 全球央行年會開幕，市場觀望鮑爾演講如何針對降息表態。台股今日無利多量縮觀望，個股表現為主，結構方面: 電自股跌 0.06%，金融股漲 0.4%，傳產股漲 0.19%，OTC 跌 0.08%。權值股方面: 台積電 (2330) 平盤收 254 元，大立光 (3008) 跌 20 元收 3915 元，鴻海 (2317) 跌 0.6 元收 73.3 元，聯發科 (2454) 跌 2.5 元收 242.5 元。強勢股方面: 矽瑪 (3511)，同致(3552)，台表科(6278)，百一(6152)，凱崴(5498)，英濟(3294) 等漲停，泰碩 (3338)，智易(3596)，建榮(5340)，立隆電(2472)，安勤(3479)，益登(3048)，晶彩科(3535)，榮科(4989)，華邦電(2344)，宏全(9939) 及亞泰 (4974) 等漲幅逾 5%。弱勢股方面: 劍麟 (2228)，同欣電(6271)，祥碩(5269)，柏承(6141)，緯穎(6669)，昇陽半(8028)，晶技(3042)，騰輝電(6672) 及康控 KY(4943)等跌幅逾 4%。

台股自 8/15 上周四我們告訴大家要利空找買點之後，連漲 6 天，本周指數天天收漲，個股飆翻天，不過外資卻無動於衷，繼續賣，今賣 8.8 億元，下周觀盤重點 1. 外資態度 2. 新台幣匯率 3. 量能 4. 大盤月線反壓。操作建議: 下周震盪拉回找買點，但避開高基期，鎖定低基期轉強個股。

分析師林驛銘

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