紐西蘭央行總裁：不惜代價支持經濟 目前可先觀望再做決定

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 週四 (22 日) 表示，央行將「不惜代價」來支持經濟，首先將觀察本月大幅降息對通膨的影響，再決定下一步是否繼續寬鬆。

Orr 正準備參加央行年會，他在接受《彭博電視》訪問時說，央行有餘裕先觀望及等待，「我們的工作基礎是，我們必須看看 11 月的情況，我們願意在必要時繼續降息。 」

本月早前，紐西蘭央行出乎外界預期，一口氣下調官方現金利率 0.5 個百分點至 1%。 Orr 表示由於美中經濟衝突日益惡化，全球前景黯淡，紐西蘭有必要進一步寬鬆，他甚至暗示，可能考慮非常規政策。

Orr 提到 11 月的說法，強化了紐西蘭央行下個月維持利率不變的預期，降息機率由 24% 降至 14%，而 11 月降息的機率則為 70%。

在 Orr 發表評論後，紐西蘭幣兌美元升值，下午 1 點 38 分，報 1 紐幣兌 0.6382 美元，強於採訪前的 0.6370 美元。由於紐西蘭的激進寬鬆做法，紐幣在過去 1 個月貶值約 5%。

Orr 表示，紐西蘭目前處於有利的地位，匯率已經下降，使紐西蘭相對具有競爭力，特別是針對美國。

Orr 指出，央行利率決策的關鍵信號將是通膨預期。央行希望人們期待更高的通貨膨脹預期，並將它轉嫁到薪資成本上，那對中央銀行來說就是好事。

Orr 表示，他也會關注美國聯準會的降息態度。「如果其他國家的削減速度更快，而且我們的匯率被迫上漲，那對我們來說就成了一個問題」，他強調，因此，央行要要密切關注全球情況，並考量當地經濟問題以取得平衡。