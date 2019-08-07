紐西蘭大幅降息引發聯想 澳幣急貶至10年低點

城門失火，殃及池魚。紐西蘭央行 (RBNZ) 7 日大幅降息 50 基點，震驚市場之餘，澳幣慘遭波及，兌美元急速下挫，跌至 2009 年初以來的低點。

紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 表示，不確定性加劇和國際貿易下滑，導致貿易夥伴增長放緩，為了進一步支持經濟，推升通膨與促進就業，央行有必要採行寬鬆政策。

澳洲央行週二將現金利率維持在 1.0% 不變，但市場認為，由於紐西蘭降息幅度高於預期，意味著澳洲下個月降息的機率更為提升。

Westpac 資深貨幣策略師 Sean Callow 表示，澳幣原本一直在上漲，來到 67.80 美分，看起來相當不錯，但紐西蘭央行降息的幅度令人震驚，意味著澳洲可能會循類似的軌跡。

澳幣走勢 (圖表取自 ABC News)

澳洲東部下午 13:19，澳幣兌美元跌至 66.77 美分，寫下近 10 年低點，在 1 小時後跌幅稍減，報 66.98 美分。

Callow 認為，紐西蘭面臨的所有擔憂，如增長逆風、全球經濟活動減弱、以及國際貿易緊張加劇帶來的不確定性，澳洲一個也跑不掉，自然引發聯想。

紐西蘭的失業率目前低於 4%，而澳洲為 5.2%，Callow 指出，這使得澳洲更容易受到紐西蘭大降息的影響。

不過週二公布的數據也顯示，澳洲 6 月貿易順差來到創紀錄的 80 億澳元，出口年增 1%，進口年減 4%。Callow 表示，這樣的數字代表澳洲經濟並非全是悲觀及蕭條，有望限制澳幣的下行空間。