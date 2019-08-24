紐約匯市- 鮑爾不給9月降息放預期！美元跌破98點整數大關

在週五 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的央行年會演說，沒有明確提供 9 月降息之訊息後，美元指數應聲跌破 98 點的整數關卡，在週五全球央行年會 Jackson Hole 上，鮑爾指出，目前美國經濟正處於「有利地位」(favorable place)，但因為國外成長減緩，及貿易衝突引發的不確定性，因而面臨「重大風險」。

鮑爾承諾將視情況採取行動，以支撐美國經濟；不過並未明確提供任何關於 9 月份降息的貨幣政策，引動美元指數小幅走低。

週五 (23 日) 美元指數報下跌 0.52% 至 97.55 點，跌破了 98 點的整數大關，並創下 8 月 12 日近二週來新低。

美元指數日線走勢圖 圖片：investing.com

其他貨幣表現：

英鎊兌美元連續兩週上漲，週五 (23 日) 落在本月新高位 1.2250 美元附近，投資人靜待英國首相強生 (Boris Johnson) 前往參加 G7 高峰會後的脫歐結果，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，希望能在 10 月 31 日前，討論出愛爾蘭協議，這也是強生承諾英國脫歐的最後期限。

英鎊兌美元 15 分鐘線 (圖片: FXSTREET)

然而全球經濟放緩已經持續數月，尤其可見於中國、日本和歐洲，最後觸及到美國製造業，美國 8 月 IHS Markit 製造業採購經理人指數初估值降至 50，為近十年來首度萎縮，目前通膨率已接近 2%。

歐元兌美元維持在 1.1100 水平附近，自從四月份逆轉以來一直受到支撐，上週公布的歐元區經濟數據出現負值，加上義大利出現財政危機，歐元區製造業 PMI 指數優於預期，卻落在水平標準 50 以下，顯示出歐洲經濟放緩的影響。

市場預期 Fed 會在 9 月份進行另一波降息，估計降息 1 碼，早些時候，川普抨擊鮑爾缺乏遠見，並且對聯準會施壓，要 Fed 降息至 4 碼之多。

美中貿易戰持續惡化，人民幣匯率連續兩日下跌至 11 年來破紀錄新低，聯準會主席發言前，中國政府對美國商品祭出新一波關稅報復，川普怒推文表示，針對 2500 億美元中國銷美商品，將加徵從原先的 25% 提升至 30% 關稅，並且下令美企尋求中國以外的生產地。

截至週六 (24 日) 台灣時間 6 時許：

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1142 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2270 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6752 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3274 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.37 日圓。