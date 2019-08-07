紐西蘭宣布降息2碼 寬鬆程度超市場預期 紐幣下挫

紐西蘭央行 (RBNZ) 今 (7 日) 出乎市場意料之外，宣布降息 2 碼，將利率下調至 1% 的新低水準。市場原本預計紐西蘭央行會下調 1 碼，意外的行動促使紐幣匯率下跌至 64.33 美分，寫 2018 年 10 月以來新低。

RBNZ 總裁 Adrian Orr 表示，在紐西蘭及全球經濟不景氣的情況下，這一積極行動，對於幫助支持就業和通貨膨脹是「必要的」。

他說：「過去一年 GDP 成​長放緩，增長逆風正在上升，在沒有額外的貨幣刺激措施的情況下，相對於我們的目標，就業和通膨可能會不足。」

Orr 指出，全球經濟持續疲軟，削弱了紐西蘭商品及服務的需求，不確定性加劇及國際貿易下滑，造成紐國的貿易夥伴成長放緩。

RBNZ 並未提供前瞻指引，不過其最新預測表明，至 2020 年下半年，預測現金利率將為 0.9%，較當前更低，意味明年可能再降息 25 基點。

根據公布的會議記錄，該委員會的決定是以協商方式達成一致。成員們討論了降息 1 碼及 2 碼的選擇，認為兩者都與預測的前進路徑一致，然而，較大的刺激措施，將能更有效地確保達成通膨及就業目標。

紐西蘭 2018 年經濟降溫，GDP 年成長由 2017 年的 2.4%，放緩至 2.5%，疲弱的商業信心削弱了投資，而疲弱的消費者情緒和房價下跌，抑制了消費。

紐西蘭央行今天也下調了對經濟增長的預測，預計到 2020 年 3 月全年 GDP，由原本的 3.2% 下調至 2.7%。