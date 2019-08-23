貿易戰加劇台股風險　押寶股票期貨參與波動行情兼避險

隨著台股波動幅度加大，元大期貨表示，下半年中美貿易戰仍是左右台股行情的主要關鍵，雖然上檔 11,000 點的心理關卡不易突破，但萬點大關應該有守。投資操作上，建議電子類股留意具有產業題材性與內資主導的股票期貨，金融類股也可利用股票期貨，進行避險或參與波動行情。

元大期貨協理陳昱宏指出，美國將如預期在 9 月 1 日對中國商品加徵 10% 關稅，產品價值達 1,100 億元；12 月 15 日可能再啟動智慧型手機、筆電等另一波 1,600 億美元的可徵關稅。在貿易戰升級下，人民幣兌美元匯率也在 8 月 5 日貶破七的心理關卡，現在又有英國脫歐及日韓貿易戰干擾，造成下半年台股的波動幅度，比上半年高出很多。

陳昱宏分析，在中美貿易戰規模不斷擴大下，台灣股市也難以置身事外，台股下半年雖然上檔 11,000 點的心理關卡不易突破，但萬點大關預期應該有守；而在川普政策反反覆覆，及中美衝突難以化解下，台股行情亦不乏波動的空間。

投資操作上，由於第四季將進入歐美傳統消費旺季，電子類股仍會是關注焦點，特別在消費性電子產品供應鏈，甚至諸如航運、傳統的紡織與製鞋產業，在關稅豁免期間相對受惠，都是可留意的消費性相關族群。

11 月中旬過後，進入台股財報空窗期，同時外資放假後，籌碼轉向內資主導，具有題材性的中小型股成為主戰場。因此，隨著 10 月份第三季財報陸續公布，投資人可留意營收與獲利穩定成長，且具有產業題材性與內資主導的電子相關股票期貨。相對的，在各國紛紛降息下，第四季對於金融類股更須謹慎布局，建議可利用相關金融股票期貨進行避險或參與波動行情。