選舉行情 台股下半年看好 選對股票期貨獲利佳

隨著明年 1 月台灣將舉行選舉、明年 11 月美國也要選舉，加上全球資金持續寬鬆，對於台股下半年後市持續看好。永豐期貨副總經理廖祿民分析，對於下半年的整體台股看法正向，預計指數區間約在 10,180～11,000 點左右，其中最看好的是科技族群，尤其是 5G 相關、半導體族群。

對於 8 月行情，廖祿民說，近 10 年台股的 8 月平均報酬率為負數，美國則是 5 月、8 月是一年當中最差的月份，因此 8 月是台股、美股較無表現的月份，主要是因為第二季財報的檢驗影響，邁入第四季應該有否極泰來的機會。

在台股方面，廖祿民指出，短底就是 8 月 6 日的低點 10,180 點，當日收長下影線，而目前的 10 日線、月線、季線，約在 10,600 點上下，這就是短線的反壓，預估指數空間不大，個股較有輪動表現空間。

近期來看，本土資金比較積極，包含政府基金、公司派等等，而隨著中美貿易戰，造成台商去中國大陸化，把資金、人才、技術，往台灣、東南亞移動，形成供應鏈重組，錢也先回到台灣，因此工業區廠房、土地的需求大增。

而在現在全球處於低利率環境，之前全球擔憂殖利率倒掛，但 2000 年、2008 年的時候，當時的利率在 5％以上，現在僅在 2％左右。廖祿民分析，這說明殖利率倒掛僅是短期現象，利率還處於中性水平，資金寬鬆下，還不會造成市場真正走弱，降低了股市走空的風險。

目前台股的熱門族群，主要還是 5G、網通相關族群，加上中國大陸去美國化，也造成 PCB 上游、半導體、IC 設計上游表現亮眼。整體來看，5G 相關、半導體族群是最看好的族群，而供應鏈重組下，資金回流，營建資產題材也有表現空間。

接下來台股走勢，廖祿民預期，10,200 點附近就是選前的底部，接下來還會有政策加碼利多，加上台商回流，各公營事業也加大力道於資本支出，台股有機會往上測試 11,000 點的關卡。

股票期貨的操作策略上，廖祿民建議，一個是方向性操作，也就是選擇優質股票，鎖定 5G、網通相關、半導體相關等等。另一個策略則是選強弱勢股對沖交易，例如買電子股、放空弱勢傳產股。

廖祿民預期，接下來股票期貨的對沖與避險交易將是主流，個股的動能投資也將是策略之一。

另外，ETF 也是一種股票期貨，廖祿民說，可留意陸股或陸股比重較大的 ETF，由於貿易戰不斷利空測底，可以用買港股 ETF、放空陸股 ETF，這也是一種策略。

接下來陸股要觀察中國大陸內需的狀況，以及人民幣匯率。台股則要觀察外資是不是回頭，另外就是新台幣的強弱，由於美國總統川普不希望美元太強，所以各國的匯率正在角力中，匯率也會決定外資的動向。

而台股還要觀察外在環境，包含政治風向球、香港送中後續，以及中美貿易戰等等。

整體來看，台灣的出口還不錯，尤其是半導體產業，而傳產上，則要觀察 BDI 指數、油價，尤其是受到油價下跌而走弱的塑化族群，要關注後續油價走勢。

由鉅亨主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市的股票期貨契約，將選出交易成長獎、交易大亨獎。

永豐期貨獲「股票期貨月月亨通交易競賽活動」交易大亨獎第三名。廖祿民指出，永豐期貨為了不讓投資人在茫茫股海與期海中自己摸索撞牆，「給魚吃不如我們教您如何釣魚」，永豐期貨在 8 月推出「6 堂課富一生」 的培訓課程，已經起跑，是集團所提供的加值服務，只要是客戶，全程免費。

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此外，永豐期貨的線上開戶已經上線，也會提供獎項，而交易也會有抽獎，就是希望鼓勵民眾多多藉由股票期貨來避險、套利、獲利。