台股盤中─量縮觀望央行年會 多方先守10500點

國際金融市場高度關注全球央行年會登場，並等待美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五演說，亞股今 (23) 日漲跌互見，處狹幅震盪中，台股指數早盤小漲後翻黑，最低來到 10503 點，守住 10500 點關卡，預估成交值僅 1100 餘億元。

全球央行年會開幕，市場觀望鮑爾如何針對降息表態，儘管美國總統川普持續施壓，然而，已有部分聯準會決策者先行表態，反對美國有必要降息的說法，等同先釋出假使 9 月不降息測試市場反應。

法人指出，貿易戰不確定性仍大，鮑爾發言完後川普如何回應，都將牽動接下來全球股市表現。

另一方面，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，已與中國談判代表進行非常有建設性的電話會議，9 月可望恢復談判，儘管川普也指出，美中仍有可能達成貿易協議，卻又表態要對付中國，並正打贏這場仗，兩國緊張情勢恐怕難解。

從權值股來看，今日漲跌互見，正新漲逾 2% 最多，其次研華漲 1.5% 左右，國巨、南亞科和可成漲逾 1%，遠東新、國泰金、聯電、亞泥、元大金、中華電、光寶科、聯發科、寶成、華碩、中信金、第一金和中壽等均穩在盤上；僅和碩、台灣大、遠傳、永豐金、台塑化、台達電、和泰車和鴻海等略遭壓在盤下，所幸跌幅不到 1%。

強勢股方面，日前強漲的 PCB 族群和散熱族群漲多休息，僅個股零星表態，包括凱崴續攻漲停，百一也漲逾 9%，晶相光、倉和、志嘉、台表科、網家、由田和泰碩漲逾半根停板。

昇達科、新日興、聯上發、安勤、雍智科技、華邦電和上緯投控等也有 3% 之上的漲勢。

法人指出，整體來看，聯準會甫公布的 7 月會議記錄表示，7 月降息是中期性週期調整，不應視為降息預設，加上美債 2 年期與和 10 年期利率再度出現短期倒掛，不確定性瀰漫。

而台股大盤處狹幅震盪態勢，面臨月線壓力和 8 月 2 日的跳空缺口，有待補量上攻，外資期現貨尚未翻多前，大盤難有強勁反彈空間。