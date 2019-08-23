

◆盤勢分析

1. 美國 8 月製造業採購經理人 (PMI) 指數報 49.9，不如市場預期的 50.5，這是自 2009 年 9 月以來首次低於榮枯線 50.0 門檻，另外 10 年期與 2 年期美債殖利率盤中倒掛暫現，美股終場收盤漲跌不一，除波音帶動道瓊小幅上揚之外，其餘三大指數全數收跌。四大指數漲跌幅介於 - 0.36% 至 + 0.19%，其中以那斯達克指數相對弱勢。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢下跌須量縮，上漲則須量增。

(2)均線：下檔支撐年線 (約為 10,367 點) 附近，上檔壓力季線 (約為 10,657 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 向上開口閉合，提防短線回檔。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩 10 日線。

3. 櫃買指數下跌 0.20%，收在 138.64 點。短線支撐為 135 點附近，壓力為 141 點附近。

4. 觀盤重點：美國因 FED 紀錄聲明後呈現大漲，但台股昨日呈現跳空開高走低震盪，挑戰月線功敗垂成。今日台股多方若要要再度挑戰攻上月線之上，則成交量必須要再適度的放大。另外就盤面結構，大型權值股無法輪動接棒，僅靠中小型電子股是無法帶動指數再往上挑戰。由於盤面中小型電子股輪動快速，建議投資人短線上操作切勿過度追高殺低，預期短線上將在年線 (10,367 附近) 至季線 (10,650 附近) 區間築底機會較大，選股方向可留意 IC 設計、資訊整合、PCB、NB、內需、運動。

5.2882 國泰金昨（22）日舉行法人說明會，旗下國泰人壽今年第 2 季減碼台股 320 餘億元，令外界驚訝。受到去年第 4 季資本市場震盪影響，2882 國泰金總座李長庚坦言對股市高度警戒，怕賺股息反賠價差，因此積極實現獲資本利得。

6.2454 聯發科總經理陳冠州對大陸媒體表示，2454 聯發科 5G 手機晶片產品將進入最重要的兩個月。如果沒有意外，大規模出貨將在明年第 1 季，趕上大陸 5G 第一波大規模商用的時間點。陳冠州指出，由於 5G 網路的技術提升，使得晶片設計整體複雜度提升，以及零組件成本增加帶動整機成本增長，人民幣 1,000 元價位的 5G 手機需要等待的時間更長。

7. 美中貿易戰未見緩解跡象，人民幣貶勢再起，在岸人民幣殺破 7.08 大關 創逾 11 年低 貨幣戰又蠢蠢欲動，外界預料 7.1 元關卡即將失守。

8.5871 中租 - KY 今天公布，7 月自結合併稅後純益新台幣 12.8 億元，月減 4%，年增 11%，每股稅後純益（EPS）0.96 元；1 至 7 月合併稅後純益 89 億元，較去年同期增加 14%，每股稅後純益 6.70 元。

