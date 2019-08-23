【日盛投顧】盤後分析－量縮窄幅波動



◆盤勢分析

1. 因全球投資對景氣疑慮增溫，加上觀望包威爾演說，亞洲的股市早盤普遍呈現窄幅波動。周五台股平盤附近開出，整日高低點不足 40 點的窄幅浮動，收盤小漲 8.33 點，漲幅 0.08%，收再 10,538.11 點，市場觀望氣氛濃厚。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小紅 K 棒，持續在月、季線之下整理。

(2) 量能：市場觀望氣氛收升高，成交量再度萎縮至 1,086.35 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交叉後開口縮小中、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 19.12 億元；外資 - 8.82 億元、投信 - 1.74 億元、自營 + 29.68 億元。

3.OTC 指數開高後走低，終場下跌 0.09%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐則季線 137.8 點。

◆DRAM、散熱零星個股表現

1. 散熱模組：類股仍是盤面主流，個股呈現持續論動，國內法人持續買超，3338 泰碩再度跳空上漲，盤中再創新高價；6230 超眾、3653 建策、3324 雙鴻尾盤拉高，3017 奇鋐拉回窄幅整理。

2.PCB：受惠 5G 趨勢，關鍵 PCB 上游 CCL 傳出陸廠漲價，但國內相關的 2383 台光電、6274 台燿、6213 聯茂利多不漲，但上游 5340 建榮、8358 金居表現相對強勢。打件廠 6278 台表科則爆量股價再創波段新高。

3.DRAM、面板：因市場預期現貨報價跌勢趨緩，DRAM2344 華邦電、2408 南亞科；面板 2409 友達、3481 群創逆勢上漲。

4. 操作建議：國際股市因對未來景氣疑慮加深，加上中美貿易訊息多空並承，台股持續在季線與年線間整理震盪，後續觀察年線能否快速站回，仍短線以個股表現為主。

