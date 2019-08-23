搶新聞服務商機 美媒巨擘新聞集團將推Knewz.com

根據《華爾街日報》電子版在 22 日所刊出的報導指出，美國新聞集團 (New Corp) (NWSA-US) 正打算推出一項嶄新的新聞服務，來與 Google 的「Google News」APP 等相互抗衡。

(圖片：Investing.com)

新聞集團的這項新服務，取名為「Knewz.com」。使用者們不僅可在網路上進行新聞的瀏覽，未來也計畫推出手機 APP，以方便大家隨時取得最新消息。

該服務將收集保括美國全國性的華爾街日報、紐約時報、華盛頓郵報、NBC News 等大型媒體，還有數位媒體、雜誌出版商，以及地方報紙等的新聞報導。

消息人士透露，目前「Knewz.com」還在新聞集團公司內部進行測試。雖沒有具體時間表，但預計在今年稍晚就會正式推出。然而知情人士表示，新聞集團也有可能選擇不推出該項服務。

Knewz.com 的運作方式，是將文章聯結直接導向新聞出處的原始網頁，新聞集團並不會針對文章點選的廣告收入進行抽佣。

消息人士表示，新聞集團的這項服務旨在提高小型媒體曝光度，他們認為這些相對弱勢的媒體文章，往往在 Google 的搜尋結果及 Facebook(FB-US) 的動態新聞中，被排到較後面的順位。

新聞集團在旗下擁有道瓊公司，還有全球最大出版公司之一的哈潑柯林斯 (HarperCollins)，以及華爾街日報等。

不過新聞集團在截稿前，並未對相關消息作出評論。