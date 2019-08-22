〈東台法說〉目前在手訂單仍有48-50億元 下半年航太產品成長空間大

工具機大廠東台 (4526-TW) 今 (22) 日舉行法說會，發言人嚴璐表示，目前在手訂單約有 48-50 億元，下半年還將參與歐洲工具機大展，有機會再拿到新訂單，預期下半年航太產品有很大的成長空間。

嚴璐表示，到今年年底前，東台在手訂單中，仍以中國為主，客戶訂單約占 35-40%，台灣部分則 15%，另外還有來自東南亞、印度等，近期參加台灣國際 3D 列印展，下個月也將赴歐參加 EMO 歐洲工具機展，預期有機會再接到訂單。

以產品別來看營收占比，嚴璐表示，上半年汽車產業占比 33%，年增 10%，雖然中國汽車市場下滑，但在歐洲電動車產品需求相對成長，資通訊產品則占比 12%，輪圈類產品則占 10%，航太類產品則占 8%，年增 122%，預期下半年仍將以航太產品成長為主。

嚴璐表示，設備廠受美中貿易戰影響很大，現階段很多下游客戶因為貿易戰，對設備訂購轉趨保守，但並未取消訂單而是遞延出貨時間，近期比較多的訂單是來自客戶要求作機器設備的整修改造。

嚴璐表示，未來工具機產業的成長動能，將來自於工具機與整廠整線的合作，目前也與一家機車廠商合作，預期產業垂直、水平整合的事情可能在未來 2-3 年會發生，此外，公司發展的方向還將持續朝 PCB、半導體等事業體發展。

嚴璐表示，雖然第 4 季不是傳統接單旺季，但還是期待去歐洲工具機大展 (EMO) 參展，有機會接到新訂單，而近期雖然中國市場成長趨緩，但仍是主要市場，也看好東南亞市場未來發展，預期 2-3 年內將有加碼投資的計畫，她也樂觀看待這樣的趨勢，將能達到分散風險、多方布局。