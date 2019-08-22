〈東台法說〉力抗中國需求放緩壓力 下半年力拚接單持平上半年

工具機大廠東台 (4526-TW) 今 (22) 日舉行法說會，展望下半年，發言人嚴璐表示，受貿易戰影響，中國市場需求持續低迷，訂單數恐下滑 2 至 3 成，但在亞洲及東南亞地區接單可望增加 5 至 10%，下半年力拚接單可持平上半年，而目前在手訂單約達 50 億元，也將成為後續營運成長動能。

嚴璐指出，受美中貿易戰影響，1-7 月整體出口金額衰退約 1 成，其中中國市場衰退 21.5% 最多，美國也衰退 9.4%，她強調，雖然中國整體需求低迷，但仍是主要市場。

嚴璐表示，貿易戰未有明顯轉好跡象，預期影響將延續至下半年，中國市場訂單數恐下滑 2 至 3 成，不過在以火車、風電等大型機台業務為主，則受貿易戰影響較小，下半年訂單數可望不減反升。

東南亞方面，嚴璐表示，以越南、印度為主要市場，多服務機車產業，但今年第 2 季印度銷量略為下滑，全年訂單預計僅年增 5 至 10%，但未來成長空間仍大，未來 2-3 年內將加碼投資，地點以泰國、印尼為優先考量地點。

嚴璐表示，東台上半年全球各地營收占比，仍以中國為主，占 40%、亞洲 18%、台灣 14%、歐洲 18%、北美 6%、非洲維持 4%，全年來看的話，中國將降至 35%，亞洲因通路開發營收占比將提升 20%，歐洲也受惠 PCI 需求強勁也將提升至 20%，北美、非洲則不會有明顯成長。

嚴璐強調，去年東台遭中國點名為反傾銷調查對象，但至今尚未做出判決，預估今年影響仍不會發酵，但判決若真的在 10 月出爐不再遞延，東台在中國也有廠可以做組裝，對集團不會有太大影響。