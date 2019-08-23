金融業前進校園找種子部隊 華南金首創API平台

老行庫厚植數位金融實力，前進校園培養種子部隊，華南金控主辦的金融科技創新競賽，今年邁入第 4 年並首度結合校園 API 開放平台，讓參賽者可透過金控旗下的銀行、證券、產險、投信等子公司所提供的帳戶、產品資訊和交易模式等多項 API 進行分析運用打造新的數位金融服務。

華南金表示，開放銀行（Open Banking）浪潮興起，金管會今年正式將開放銀行列為重點工作項目之一，7 月起開始推動第一階段開放措施，子公司華銀數位金融團隊所成立的「Open Banking 研究小組」也參與銀行公會研擬制定標準化 API，為加快融入開放銀行趨勢，今年金融科技創新競賽更首創華南校園 API 開放平台，提供子公司資料供參賽者模擬，發想創意。

華南金控暨銀行董事長張雲鵬致詞時表示，金融科技人才需求與培育一直是華南金重點發展項目之一，今年金融科技創新競賽因應全球開放銀行趨勢，特別打造華南校園 API 開放平台，在符合個資法範圍內，提供子公司帳戶、交易模式與產品內容，透過年輕人的創意，打造嶄新的金融服務模式。

華南金金融科技創新競賽自 2016 年開辦以來，與 58 所以上的大專院校合作，舉辦超過 100 場的說明會與課程合作，累計共吸引超過 15000 名學生共襄盛舉，同時匯集超過千件優秀參賽作品，入圍決賽的成員還可獲得三年內華南集團徵才免筆試，採直接面試的禮遇，直接從校園挖掘金融科技潛力人才。