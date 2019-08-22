美股早盤 —  8 月製造業 PMI 遜預期 傑克森霍爾開幕 道瓊開盤漲近 150 點

全球央行年會「傑克森霍爾」週四 (22 日) 開幕，美國 8 月 Markit 製造業 PMI 報 49.9，遜於市場預期 50.5，促使美元、黃金價格下滑，道瓊開盤漲近 150 點。

截至台北時間週四 (22 日) 晚間 10 時 00 分許：

道瓊指數上漲 148.99 點或 0.57%，暫報 26351.72 點

費半指數上漲 2.45 點或 0.16%，暫報 1515.17 點

十年期美債殖利率上漲 0.08% 至殖利率 1.576

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.36% 至每桶 55.89 美元

黃金下滑 0.18% 至每盎司 1513.15 美元

VIX 恐慌指數下滑 0.19% 至 15.77 點

美元指數下滑 0.10% 至 98.20 點

截稿前，道瓊走勢圖。(圖片：investing)

美國總統川普週三 (21 日) 為掀起美中貿易戰的行為辯護，稱他是天選之人，而這是一場早就應該發生的貿易戰。

中國商務部週四在例行記者會上表明，中美雙方經貿團隊一直在保持溝通，美國 9 月 1 日起加徵關稅的決定將帶來挑戰，但影響可控，並稱中國「不可靠實體清單」將於近期發布，目前正在履行相關程序。

鑒於即將加徵的關稅可能助長三星，抑制蘋果競爭力，川普在週三表示：「我必須在短期內幫助蘋果解決這個問題，因為這是一家偉大的美國公司。」蘋果 (AAPL-US) 週四開盤漲逾 0.70%。

華爾街密切關注今日開幕的全球央行年會「傑克森霍爾」，費城 Fed 分行主席哈克 (Patrick Harker) 和達拉斯 Fed 分行主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 將發表演說，評論美國經濟。

印尼央行週四意外宣布降息 1 碼，市場預期聯準會 9 月再度降息機率近乎百分百，投資者亦關注週五聯準會主席鮑爾在該年會中的演說，了解鮑爾對美國及全球經濟拋出的前瞻指引，以及是否調整先前鷹派降息措辭。

PineBridge Investments 首席經濟學家 Markus Schomer 說：「鮑爾的演講將是非常重要，他承受著巨大的壓力，為每個人做點什麼。」

中國人行週四設定的中間價為 7.049，開市後人民幣繼續走貶，人民幣兌美元匯率貶破 7.07 關口，跌破 11 年新低！

德國商業銀行駐法蘭克福的外匯策略師 Thu Lan Nguyen 表示：「這是中國政府在貿易戰中的一種手段，允許人民幣走弱，預計貿易戰將繼續下去，持續時間將超越去年的預期。」

重要今日關鍵經濟數據：