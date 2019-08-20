貿易戰衝擊半導體市場 但分析師仍建議買入這兩股

貿易戰打得難分難解之際，Raymond James 分析師卻表示，目前市場對安森美半導體 (ON Semiconductor)(ON-US) 和恩智浦半導體 (NXPI-US) 的股價預期較低，認為逢低買進的時機到了!

半導體市場經過美中貿易戰的折騰下，本月浮動率頗大，8 月初一開始，美國總統川普便宣布，將於 9 月 1 日開始針對 3000 億美元的中國進口商品課徵 10% 關稅。

川普的新關稅引起全球股價一番震盪，包括半導體股票在內的美股紛紛大跌，於是美國貿易代表署於上週二 (13 日) 表示，將推遲部分商品的新一波關稅至 12 月 15 日。

雖然市場擔心整體經濟疲軟，不過半導體市場據估計已經出現了將近一年的疲軟，Raymond James 分析師 Chris Caso 週一 (19 日) 寫道：「在這波經濟疲弱的情勢下，我們挑選了兩支跌幅最大的晶片股，預計未來將出現強勁回彈漲勢」。

分析師將安森美的股票目標價訂在 21 美元，他指出，該股票的目標交易價格，僅只是該公司估計的 2020 年盈利的 10 倍。

第二支強烈建議買入的晶片股，是荷蘭晶片製造商恩智浦半導體，分析師將恩智浦半導體評級調整為「優於大盤」，並將目標價定在 115 美元。

Caso 認為目前恩智浦的估值過低，多是因為考慮到了但導體市場惡化的緣故，分析師認為仍有上行空間，如果經濟維持穩定，則可能出現強勁回彈。

安森美半導體股價 (圖片: Investing)

NXPI 股價在盤前上漲 0.6% 至 104.22 美元；安森美股價在盤前上漲 3.8% 至 18.20 美元。