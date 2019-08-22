〈財報〉能源車補貼退坡 比亞迪看淡第3季業績表現

大陸電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 昨 (21 日) 晚間公布財報，2019 年上半年淨利為 14.5 億人民幣，年增 203.61%，營收為 621.8 億人民幣，年增 14.84%。不過，受中國汽車銷量下滑及新能源車補貼政策退坡影響，比亞迪預估將為新能源車業務帶來較大盈利壓力，看淡第 3 季業績表現。

比亞迪今 (22 日) 開盤，股價報每股人民幣 50.05 元，跌 3.10%。

比亞迪股價 (圖：東方財富網)

根據中國汽車工業協會數據統計，2019 上半年中國汽車生產量及銷售量分別為 1213.2 萬輛及 1232.3 萬輛，較去年同期下降 13.7% 和 12.4%。然而，新能源汽車維持逆勢而上，產銷量分別達到 61.4 萬輛及 61.7 萬輛，年增達 48.5% 及 49.6%，帶動上半年營收淨利大幅成長。

2019 年上半年財報關鍵數據

營收人民幣 621.8 億，年增 14.84%。

淨利人民幣 14.5 億，2018 年同期淨利為人民幣 4.79 億，年增 203.61%。

EPS 人民幣 0.49 元，2018 年同期 EPS 人民幣 0.13 元，年增 276.92%。

比亞迪新能源車市佔率從 2018 年的 20%，至今達到約 24%，維持行業龍頭領先地位。

比亞迪財報 (圖：新浪網)

公司展望

受到中國車市需求下滑，以及新能源車政策退坡等多重因素影響，展望 2019 下年第 3 季，比亞迪預估第 3 季新能源汽車銷售將有所放緩，業務整體盈利較去年同期有較大幅度下滑。在傳統燃油車業務方面，將透過升級車型以提升產品競爭力。

法人看法

在比亞迪公布財報後，中金公司發布報告表示，考慮到新能源汽車退坡政策影響，且公司未上調目標價，因此下調比亞迪 A 股目標價 9% 至每股人民幣 59 元，並下調 H 股目標價 29% 至每股港幣 50 元。