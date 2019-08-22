北上資金重新追逐A股 本週前3日淨流入人民幣85.84億元

中國 A 股市場昨 (21 日) 盤整，不過北上資金依舊呈現淨流入，規模近人民幣 20 億元。在本週前 3 個交易日，北上資金累計淨流入 85.84 億元，外資似又重新追逐陸股。

由 Wind 活躍個股資金流向統計來看，外資本波偏愛的類股，以金融、地產、大消費個股為主。

Wind 統計數據指出，截至 8 月 16 日當週，北上資金合計小幅淨流入人民幣 9.06 億元，為 8 月初以來首次週度淨流入，一改先前兩週淨流出 55.48 億元、59.52 億元的局面。

根據昨天公布數據，北上資金合計淨流入人民幣 19.99 億元，其中滬股通淨流入 12.51 億元，深股通淨流入 7.48 億元。

機構人士表示，北上資金對經濟周期和行業景氣度的關注度提升，在當前陸股基本面穩定，及 8 月 MSCI 擴大 A 股納入因子的影響下，北上資金淨流入趨勢料將持續。

過往經驗顯示，北上資金更偏好金融和大消費領域標，而新一輪數據顯示，除此之外，北上資金在本波行情也加碼地產股。

Wind 活躍個股資金流向統計，近七日北上資金買入金額前十名中，平安銀行依然居冠，共獲人民幣 18.39 億元的淨買入，金融股中信證券、家電龍頭格力電器，均名列前矛。值得注意的是，地產股中，萬科 A、招商蛇口分別獲淨買入 5.46 億元、2.05 億元，也在前十名之中。