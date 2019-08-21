紐約匯市—美元摔！衰退擔憂 提高Fed降息憧憬 日圓拉60點 歐元英鎊彈升

週二 (20 日) 避險情緒又回到市場，美元指數終結連五漲，轉為下跌 0.22% 至 98.16，與美債殖利率下跌同步，因市場認為本周五即將舉行之 Jackson Hole 中央銀行年會上，聯準會將有鴿派發言，提出更多防止美國經濟落入衰退的措施。

Tempus Inc in Washington 資深外匯分析師 Juan Perez 認為：「目前有許多經濟衰退的現象，市場正在消化這些警訊，而聯準會主席鮑爾可能將談論這些跡象，並表示進一步降息的可能。這將使美元受到壓力，避險資產相對獲得追捧」。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

日圓則受到推升，兌美元上漲近 60 點，USD/JPY 突破 106.5，盤中一度衝至 106.16，再度往 106 關卡挺進。

Scotiabank 分析師認為，在 Jackson Hole 即將來到之際，持續看多日圓是有道理的：若鮑爾發表鴿派言論，美元與美債殖利率會下跌，相對支撐非美貨幣；若鮑爾言論偏鷹派，市場擔憂經濟，也會推升避險資產，日圓相對受益。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元則先跌後漲。盤中因義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 宣布將辭職，聯合政府瀕臨瓦解，政治危機削減投資人信心，EUR/USD 盤中一度跌至 0.1065，逼近月內新低，爾後受美元相對走軟影響，最終上漲 0.23% 至 1.1099。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊表現相對出色，GBP/USD 上揚 0.39% 至 1.2170，盤中觸及 1.2182 的近兩週新高，脫歐相關政治消息與進度，持續左右英鎊表現。

英國首相強生在脫歐問題上，要求歐盟放棄北愛爾蘭擔保協議，而市場傳出，德國總理梅克爾有意為此提供可行的實際解決方案，願意配合英國選擇的道路。儘管後來梅克爾補充說，不會重談英國脫歐協議，不過市場解讀為希望重燃。

分析師提醒，儘管市場認為，德國對北愛爾蘭邊境問題態度放鬆，不過其他歐盟國家都未做出表態，對重談英國脫歐協議的立場並無改變。因此硬脫歐可能性仍高，未來英鎊仍將持續有明顯波動。

GBP/USD (來源: FXSTREET)

截至週三 (21 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.38。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1098 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2163 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6777 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3318 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.27 日圓。