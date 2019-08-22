【馮冠華專欄】內房、內銷及教育股短線可秤先

8 月 22 日推介 - 中教（839）

1）上日港股市況總結 ：恆指週三反覆造好，指數低開 72 點後最多曾下跌 156 點，但最終以 26270 點收盤，倒升 39 點。成交方面，金額按日下跌約 6% 至 751 億。港股通南下總成交額則上升約 10% 至 102 億，流向仍是淨流入，金額約持平在 24 億。滬深股通北上又轉回淨流入，金額約人民幣 20 億。藍籌 29 升 18 跌 3 持平。



板塊方面，醫藥、光伏、教育（見點 2）及內房股表現較佳。做空方面，佔大市成交上升至 16.6%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 41:59，重貨區方面，熊證仍在 26500-26549，牛證也不變在 25900-25949。恆指期貨夜市收報 26222 點，下跌 9 點，低水 48 點。港股 ADR 下跌 44 點，相等於恆指 26226 點。

簡評：筆者昨天預期的屠牛後回穩沒有兌現，而恆指最差時也能守穩在 26000 點之上，最終更不跌反升，走勢上看似不俗；但成交金額再下跌，極其量只可說是在此高位整固而已。和前天相似，炒股不炒市，市場焦點仍是業績股；石藥（1093）、藥明康德（2359）和華潤啤酒（291）繼續有追捧，華潤置地（1199）、海底撈（6862）和頤海（1579）則是昨天的新力軍。



績後強勢股也包括平安好醫生（1833）、中升（881）、中芯國際（981）及舜宇（2382）。而績前走強的，在筆者的觀察名單中有安踏（2020）、李寧（2331）、日清食品（1475）和碧桂園服務（6098）等等。從走勢判斷，內房和內銷應是短期可秤先的板塊。

小米（1810）昨天先高後低，最終更要大跌近 5%，有分析師在分析員會議詢問公司，為何公司股價走勢，往往與消息面背馳？公司回答他們只可把公司業務造好，股價則管不了！剛公佈的業績就算不是好，也不是一份要大跌 5% 的報告。筆者長線依舊看好，建議只好耐心等待了。

部分教育股昨天受習近平的發展教育言論（特別是職業教育）而造好。職業教育已上市不久的中國東方教育（667）和中教（839）最為貼切。前者昨天再創上市新高，走勢上似入無人之境。至於後者，在過去兩天亦有探底回升之勢。兩者均可跟進。

2）新華社昨天報導，習近平考察甘肅省張掖市山丹培黎學校時表示，中國經濟要靠實體經濟作支撐，需要大量專業技術人才，需要大批大國工匠。因此職業教育大有可為。習近平又指，區域之間發展條件有差異，但在機會公平上不能有差別，要解決這個問題，關鍵是要發展教育，特別是職業教育。（明報）

3）聯準會公布會議紀錄，大多數官員認為，這次會議減息 0.25 厘是貨幣政策立場的「重新校正」（recalibration）或「中期調整」（mid-cycle adjustment），貿易不確定性帶來的風險會對經濟前景構成持續不散的逆風，從風險管理的角度看，減息是謹慎的一步。有兩名與會者主張減息半碼，原因是通脹太低，但也有一些與會者認為應該維持利率不變。對於應否再減息，官員沒有共識，他們支持依據最新資訊調整貨幣政策，以免令外界以為儲局是跟隨預設過程（preset course）採取行動。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：受零售股 Target 及 Lowe 優於預期的業績帶動，美股三大指數上升，唯升幅尾市因債升再現倒掛而有所收窄，當中道指上升 240 點或 0.93%，標指和納指則分別上升 0.82% 及 0.9%。十年期債息回升至 1.581% （2 年期為 1.567%），美滙指數最新報 98.25，紐約期油最新報 55.9 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：恒基地產（12）公布，截至 6 月底止半年，股東應佔溢利 75.15 億元，按年減少 50%，每股基本盈利 1.55 元；中期息維持每股 0.5 元。若撇除投資物業及發展中投資物業的公允價值變動，股東應佔基礎盈利為 67.02 億元，按年減少 51.64%，每股基礎盈利為 1.38 元。

I.T（999）發盈警，料今年上半財政年度（3 月至 8 月）會轉盈為虧。另外，香港及澳門地區的毛利率在財政年度首季（3 月至 5 月）大幅下降，主要由於期内折扣增加所致。

比亞迪股份（1211）公布，截至 6 月底止，上半年股東應佔溢利 14.55 億元（人民幣，下同），按年上升 2.04 倍，每股盈利 0.49 元；不派中期息。該公司預計，今年首 3 季盈利按年增長 1.83% 至 14.93%，介乎 15.55 億至 17.55 億元，去年同期盈利 15.27 億元。

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