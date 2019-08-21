5G商機帶旺，波若威下半年營運拚轉強，兩個交易日填息

【財訊快報／記者何美如報導】光通訊零組件廠波若威 (3163) 因品質問題進行製程修改，及因應美中貿易生產基地移轉，上半年費用率偏高，本業小虧，每股盈餘 0.69 元。不過，全球 5G 即將商轉，資料中心需求強，將拉動關鍵光元件、WDM 光模塊等需求，7 月營收已回升到 1.96 億元，月增 15%，法人看好隨製程修改完成，下半年營運回溫，20 日除息 0.6 元，二個交易日就完成填息。看好 5G 商機，波若威近兩年加大力度發展相關應用，與美國一線最重要的半導體廠商合作，將基地台的被動元件和主動元件結合，共同拓展歐洲、美國等市場，也擴大既有產品線的量與體，產品平台聚焦在收發器內使用的關鍵光元件、特規光連結器及超低能損跳接線及移動前程 / 後程回傳 PON 裡使用的 WDM 光模塊。



因應美中貿易戰，波若威開始將部份產能轉移回台灣，也爭取大客戶生產轉回台灣。由於產線移轉會造成成本增加，良率也會有影響，隨著生產效率提升，毛利率有機會慢慢回升。



而受到生產品質問題影響，波若威第二季出貨有些遞延，季合併營收 5.34 億元，較前一季下滑 6.95%，加上因應美中貿易生產基地移轉，費用率偏高，第二季每股盈餘僅 0.09 元，累計上半年營業虧損 1420 萬元，稅後淨利 4674 萬元，每股盈餘 0.69 元。



由於工廠端已進行製程修改，下半年產品可望重新出貨，7 月營收已回升到 1.96 億元，月增 15%，加上 5G 即將商轉拉動需求，資料中心的需求也轉旺，法人預估下半年業績將轉強，全年營收有機會拚成長。



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