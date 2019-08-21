晶焱Q3營運看旺，法人估有望挑戰單季營收新高

【財訊快報／記者李純君報導】靜電保護元件 (ESD) 廠晶焱 (6411) 今年第二季每股淨利 2.36 元，表現優於預期，而第三季起，因進入產業旺季，加上 NB/PC 因 CPU 供貨增加，帶動需求回春，再者手機、網通、電視等備貨需求，法人圈傳出，晶焱第三季營收有機會挑戰單季歷史次高或新高。雖然今年上半年，因歐美貿易衝擊，導致整體大環境不佳，終端市場買氣急凍，但第二季因有部分產品開始回補庫存，加上中國廠商在晶片採購上明顯的去美化，致使晶焱第二季表現優於預期。



晶焱第二季單季合併營收為 7.81 億元，不單季增 48.25%，且創下單季歷史新高，毛利率 46.9%，季增 6.5 個百分點，單季歸屬母公司淨利 1.87 億元，季增 107.34%，並創下單季獲利的歷史次高，第二季每股淨利 2.36 元。



進入第三季後，因進入產業旺季，加上大陸客戶在晶片採購端持續的去美化，以及晶焱產品線的多元化，廣泛被應用到智慧手機、筆電、車用及物聯網等市場，遂法人圈預期，晶焱第三季營收有機會挑戰單季歷史新高，並因此獲得投信法人持續的買單進駐。



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