〈每日外資外匯觀點〉風險情緒好轉？須關注央行年會Fed路線

美國上周宣布延後對部分輸美中國商品加徵 10% 關稅後，再傳出美國商務部可能對華為 8 月 19 日到期的「禁購令臨時許可」延期；中國央行上周末宣布利率改革降低企業借貸成本，以及德國有望推出財政政策，都讓市場風險情緒好轉，周一亞洲盤交易時段美元指數走穩，力守 98.2 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

本周市場關注澳洲央行、美國聯準會及歐洲央行貨幣政策會議紀要將相繼出爐，同時本周舉行的全球央行傑克森霍爾年會，美國聯準會主席鮑威爾周五將以「貨幣政策面臨的挑戰」為主題發表談話，預期將引發市場波動。

鮑威爾前次談話中，將聯準會降息 25 個基點視為「周期內的政策調整」，Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，市場顯然希望他在全球央行年會中，將「周期內的調整」的評論轉向「寬鬆周期」。

Capital Group 固定收益投資組合經理 Pramod Alturi 表示，聯準會不想表明擔心經濟，但這是一個艱巨的溝通挑戰，當聯準會試圖控制局面時，表現的態度最終會比市場預期的更加鷹派。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 美國經濟主管 Michelle Meyer 預期，鮑威爾此次在傑克森霍爾年會上的演說，將就美債殖利率倒掛和市場動盪發表評論。

Bleakley Advisory Group 首席市場策略師 Peter Boockvar 表示，聯準會儘量避免在傑克森霍爾會議上做出政策調整，但在金融風暴期間，前聯準會主席柏南克曾在此會議上討論貨幣政策，兩次提出量化寬鬆的理由。

BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 撰文指出，美元上周上漲，主要是受惠於美國經濟數據優於預期， 證實鮑威爾近期有關經濟及就業市場正面評價。不過，不過，經濟數據並未降低降息的機率，CME FedWatch Tool 顯示，交易商預期聯準會下月降息 25 個基點的可能性仍為 100%，因此美元多頭將很難控制局面。