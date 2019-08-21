再現實力 華為週五推新AI處理器及計算框架

本週五 (8 月 23 日) 華為將舉行 Ascend 910 AI 處理器和 Mind Spore 計算框架發布會。在會上，華為將公布與 AI 相關的重大技術。自從美國祭出「封鎖華為」政策後，華為在科技界的大動作一波接一波。

全球 AI 晶片戰局暗潮洶湧，當 Google 與 NVIDIA 從雲端 AI，將戰火蔓延至邊緣 AI 之際，華為提出的 MindSpore 計算框架，一舉橫跨公有雲、私有雲、端、邊緣等領域，引發市場關注。

此外，本週五華為還將宣布，在今年 10 月推出自己的地圖服務系統－Map Kit。

(圖片: AFP)

根據俄羅斯衛星通訊社的報導指出，Map Kit 不直接提供給消費者使用，而是在鼓勵軟體開發商根據其功能做出應用程式。

該公司表示，華為地圖套件將連接到約 150 個國家和地區的第三方行動應用程序和中國本土地圖服務提供商。華為地圖軟體將提供 40 種語言版本。

而這已不是華為近期首度宣布重大技術。早在 8 月 9 日的華為開發者大會上，華為推出自主研發的「鴻蒙」作業系統。

法新社指稱，華為憑藉鴻蒙系統，使得華為打進一個產業門檻高，且獲利豐厚的市場，將與 Android 系統正面對抗。

中國學者指出，華為近期頻繁在重要技術領域公開其自身技術，似乎是回擊美國封鎖華為的政策，展現不屈居下風的氣勢。

目前對於受到美國政府的不公平對待，華為正從法律層面進行積極抗辯；另一方面，華為透過長期經驗累積，不斷推出重要技術研發成果，向外界展現出自身實力。

不過華為也自知，美國的打壓對未來營運是會產生影響，即便上半年交出的成績單並未顯示出美國政府對其營運造成的衝擊。但只要美國開始確實執行「實體清單」內容，華為營運必受影響。