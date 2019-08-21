蘋果可穿戴設備成就立訊精密 多家投行宣布上調目標價

蘋果無線耳機 AirPods 的主要供應商立訊精密 (002475-CN) 上半年業績成長約八成，在股價升至歷史新高後，仍獲多家機構繼續上調目標價。

立訊精密是中國電子元器件板塊的龍頭企業，公司周二盤後發布的中報顯示，上半年營收和淨利雙雙取得近 80% 的成長，其中占比最大的消費電子業務收入同比翻倍。

中金公司稱立訊表現符合預期，並看好蘋果可穿戴產品在今、明兩年成為該公司最大的成長動力。

立訊精密周二股價升至 25.44 元的歷史高位，周三盤初一度下跌 5.6%，隨後跌幅收窄，這在分析師看來恰恰提供配置良機。

「立訊精密中期業績依然強健，短期回調或提供配置機會，」耀才證券分析師黃澤航表示，「今天下跌可能是因為階段性的估值調整，部分資金在中期業績利好兌現後選擇獲利了結，同時公司第三季的業績指引偏保守可能也令市場信心趨於謹慎。」

中金將立訊精密除權後目標價上調 30%，較其周二收盤價還有 26% 的上升空間。中金報告預計，明年下半年立訊精密大概率將進入蘋果智能手表 Apple Watch 的組裝及系統封裝環節，帶來額外增量。

彭博彙總數據顯示，摩根士丹利和野村也上調了公司目標價。目前立訊精密有 30 個買入評級，1 個賣出評級。

彭博數據並顯示，立訊精密未來 12 個月的混合遠期本益比目前已來到 28 倍，較其過去兩年的平均水平已高出一個標準差左右。

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