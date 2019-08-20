即使美國延長禁令期限 華為的不確定性仍然存在

美國週一 (19 日) 向華為延長了額外 90 天「禁購令」，但並未鬆綁對華為的制裁，華為最新週二 (20 日) 發表聲明回應，美國在當前的敏感時刻展延「禁購令」，具有政治動機。

市場人士憂慮，華為在此次額外 90 天的禁購令展延之後，全面禁令仍可能於 11 月全面生效，華為將可能無法在 Android 平台使用美國晶片，這筆損失將削弱華為手機對中國以外客戶的吸引力。

此前美國商務部長 Wilbur Ross 曾在一份聲明中表示：「隨著繼續敦促消費者遠離華為產品，我們意識到需要更多時間來防止破局的可能。」

此外，商務部還將 46 個華為子公司列入出口黑名單，美商務部在一份聲明中說：「自 5 月以來，該部門已將超過 100 人或組織添加到與華為有關的黑名單中。」

在出口黑名單上，所有美國對華為的出口都將受到商務部的審查

華為在週二 (20 日) 的一份聲明中表示：「很明顯，這一決定是在這個特定時刻作出的，具有政治動機，與國家安全毫無關係。」

華為補充說道，臨時展延並未改變華為受到不公平對待的事實。這次的決定不會對華為的業務造成重大影響。

自華為於 5 月份首次遭美國列入實體名單以來，華為智慧型手機的銷售一直受到影響。在 4 月至 6 月的季度，全球約有 6000 萬台出貨，低於該公司 7000 萬台的目標。 「這是因為美國的制裁」一位華為高管表示。

該公司在中國境外銷售的智慧型手機上使用 Google 的地圖、電子郵件應用程式以及 Android 作業系統。 Android 本身是開源的，所以不能被禁止。但客戶對在華為手機上可能無法使用 Android 更新和應用程式難免感到擔憂。

華為對這種擔憂提出異議，表示手機上仍有 Android 更新

專家表示：「如果美國出口限制被強制執行，Android 相關服務將面臨限制，華為的智慧型手機海外銷售將受到打擊。」

華為也可能面臨採購半導體的困難。像美光科技 (MU-US) 和 Intel(INTC-US) 這樣的大型美國公司即使在被列入黑名單之後仍繼續供應華為，並透過海外部門來迴避這些限制。但如果美國選擇更加嚴格的執行出口禁令，那麼將有 46 個附屬公司被列入名單，並可能會改變此情況。

這些不確定因素促使華為開發自己的作業系統和軟體。該公司於 8 月 9 日推出其作業系統，名為鴻蒙。「即使我們不能使用 Android，我們也終能夠使用鴻蒙」一位華為高管表示。

該公司希望早在 10 月推出一款地圖應用程式 ，並且正在開發自己的半導體產品。

然而，市場認為，華為不太可能複製 Android 的功能，Android 控制著智慧型手機作業系統及其相關應用程式 70% 的市場。如果華為與該平台斷絕關係，可能會失去習慣於這種服務的海外用戶，華為可能因此落後於三星和蘋果 (APPL-US) 等競爭對手。