為脫歐做準備 英國計畫向8.8萬家企業發放EORI

隨著脫歐日期逼近，為了減緩脫歐帶來的衝擊，英國財政部周三 (21 日) 宣布，將在未來兩周內，向 8.8 萬家出口貿易商發放經濟運營商登記與識別號碼 (EORI)，以支持該國企業脫歐後的後續貿易發展。

英國財政部在一份聲明中表示，該國稅務機關會在未來兩周內自動向 8.8 萬家英國企業發放 EORI。

目前為止，英國約有 7.2 萬家企業已獲取識別號，若在正式脫歐前未取得，企業將無法與歐盟進行進出口貿易。

經濟運營商登記與識別號碼 (Economic Operator Registration and Identification, EORI) 為歐盟國家間進行跨境貿易的必要通行證，企業必須具備 EORI 才能在該地區進行貨物運輸。

英國財政大臣 Sajid Javid 表示，這有助於緩解邊境的貨物流通，並支持企業進行貿易發展。

英國稅務海關總署今年早前估計，目前為止已有 7.2 萬家企業獲取識別，尚有 24 萬家公司需要在脫歐前獲取 EORI 號碼，如此情況迫使許多公司面臨唯一出口市場被阻斷的風險。

英國央行總裁 Mark Carney 警告，許多公司還沒準備好應對脫歐帶來的衝擊，這提高了全球經濟受到衝擊的風險。

針對跨境貿易問題，英國商會認為，企業必須更明確了解脫歐後的相關海關程序，以及政府如何利用數據庫，幫助企業獲得更多關稅與貿易配額相關訊息，商會總幹事 Adam Marshal 則呼籲，政府須加強對企業的指導和支持。

目前，英國政府表示將投入 900 萬英鎊 (約 1090 萬美元)，確保該國主要港口和周邊地區已做好脫歐準備。

英國新任首相 Boris Johnson 也計畫加強對海關人員的培訓並投資科技，幫助企業更有效率完成海關申報。

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