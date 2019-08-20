歐盟：已做好英國無協議脫歐準備 但英國會是最大輸家

歐盟執委會週一 (19 日) 表示，歐盟已準備好接受英國無協議脫歐，但歐盟認為，在這種情況下，英國將蒙受最大的損失。

執委會發言人 Natasha Bertaud 表示，無協議脫歐永遠不會是歐盟的首選。

英國首相強生 (Boris Johnson) 一直承諾，無論是否達成協議，英國都會在 10 月 31 日離開歐盟，他在週一再次強調，英國「絕對」可以為無協議脫歐做好準備。

但歐盟對這種情況的前景，顯然更為悲觀。Bertaud 說：「這顯然會對公民和企業造成重大破壞，並對經濟造成嚴重負面影響。對英國，(受破壞的) 比例將遠遠高於歐盟 27 個成員國。」

她同時引用歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 的說法，表示英國若無協議脫歐，「英國將不幸成為最大的輸家」。

週末洩露的英國政府文件，似乎表達了類似的看法，認為如果英國無協議脫歐，將出現一段期間食品、燃料和藥品短缺。

不過此一看法已遭到唐寧街的反對。英國政府表示，此一文件「已經過時」，政府如今已經做好在 10 月 31 日脫的所有必要準備工作。

強生表示，他不會假裝不會有顛簸，這種情況一定會有，但比起 3 月 29 日脫歐，英國已經做了十足的準備。

強生也會在本週出訪德國及法國，試圖獲得新的脫歐協議。不過強生說，本次出訪主要會討論其他議題，脫歐預計只會有非常少的討論。

此外，強生也已致信歐洲理事會主席圖斯克，希望用「具有法律約束力的承諾」，取代梅伊所談協議中的愛爾蘭邊境的「後備條款」，承諾不在北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間搭建基礎設施或實施檢查，但前提是歐盟要做出同樣的承諾。