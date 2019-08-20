LPR新制上路！但離實質降息仍有段距離？

LPR 新訂價制度今 (20) 上路，中國人行公布 1 年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.25%，之前報價為 4.31%，目前 1 年期中期借貸便利利率 (MLF) 水準在 3.3%，1 年期貸款基準利率為 4.35%。

(資料來源: 上海銀行間同業拆款利率)

中國人行同時也公布 5 年期以上 LPR 為 4.85%，而目前 5 年期貸款基準利率為 4.9%。

未來 LPR 將在每月 20 日公布，調整以 0.05% 為一個級距。計算標準以中國銀行間同業拆款中心提供的「18 家」銀行報價，去掉最高和最低後的算術平均，並以 0.05% 的倍數取最接近值計算得出 LPR。

申萬宏源認為，如果 LPR 報價介於 3.915%～4.35% 間，是未直接形成實質性降息，因為 1 年期貸款利率 (4.35%) 下調 10% 後為 3.915%，這是目前貸款利率的實際底線。只要 LPR 不低於 3.915% 這一底線，就不應被視作「降息」。

業內人士對今日 LPR 小幅下調已經有所預期，並表示這次公布的 LPR 並未有實質性「降息」效果。不過，新 LPR 機制的運作需要一定時間的磨合期，短期內也不太可能出現一次到位的情況，漸進式下調對於銀行業所帶來的衝擊會較輕。

而這次中國人行將把銀行的 LPR 應用情況及貸款利率競爭納入「宏觀審慎評估」內（MPA），要求各銀行實際利用 LPR 定價機制，且企業可以舉報銀行合約設定貸款利率隱性下限的行為。

業內人士強調，這意味著未來如果有銀行對 LPR 的定價長期失真，會受到中國人行處罰，進而增加 LPR 的有效性。

