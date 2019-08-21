美國務卿：明年大選之前 美中貿協有望達成

週二 (20 日) 美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 與大企業總裁及經濟學家餐敘上表示，短期內與中國的貿易談判仍相當強硬，不過認為與中國的貿易協議可能在 2020 年達成，且時間點也許落在總統大選之前。

週二在紐約舉行的私人午餐聚會上，蓬佩奧與 40 位企業領袖、經濟學家等會談，並發表有關美中貿易的談話。會中包括黑石集團總裁蘇世民 (Steve Schwarzman)、美國億萬富翁凱特西瑪提迪斯 (John Catsimatidis)、紐約共和黨國家委員會前主席考克斯 (Ed Cox) 等政商經濟界重要人士。

蓬佩奧表示：「我不能確定最終的結果，但我每天都在與梅努欽通電話，我看到他們取得了部分進展」。

美國經濟學評論家斯蒂芬摩爾 (Stephen Moore) 也參與這場餐會。他表示：「蓬佩奧在午餐聚會上的發言，聽起來是看好兩國協議的前景。他認為明年選舉前應該可以達成，我想我們都同意，達成協議會對美國更好」。

「蓬佩奧認為，短期要達成協議的確非常困難，中國態度仍相當強硬，要他們同意條件不是件容易的事，中間還存在許多障礙」摩爾轉述蓬佩奧的發言。

不過，蓬佩奧也認為，美國與中國可能在明年達成協議。時間點可能在總統大選之前。

「蓬佩奧談到了可能達成協議的時間點，他認為雙方仍將達成共識，且時間可能不會等到 2020 年大選之後」凱特西瑪提迪斯表示。