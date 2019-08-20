【華冠投顧】農曆7月 有錢(護盤)能使鬼推磨 「清水休息站」是「震盪築底期」

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤與 OTC 指數都來到上週三 (8/14) 的短線壓力區，顯示內資大咖開始跟進護盤基金為短套籌碼作解套」。

昨夜美國商務部宣布 "華為禁令寬限期延長 90 天"，美股聞訊大漲演出，三大指數拉升至上週高點附近，費半指數突破上週高點並一度收復所有均線。今日台股跟進小漲，短線走法與美股雷同，終場大盤 + 33 點，OTC 指數 + 0.28% 站上半年線。

今日台股連續第三天反彈且突破上週高點，短線的解套賣壓與獲利了結賣壓都不小，這點從 "大盤委賣張數" 同步攀升至反彈以來新高可以得知，加上外資持續賣超，以致大盤與 OTC 指數雙雙收斂漲幅且留上影線。

不過話說回來，自「內資」開始加入「護盤」的陣營後，兩者合流共抗外資的態勢頗為積極。就拿今天來說，即使盤面賣壓較重，大盤與 OTC 指數收盤都剛剛好守住上週的高點，亦即這兩週以來的買方都處於賺錢狀態，這對後續市場信心和買進意願都會有激勵效果。

大盤 8/6 創波段新低 10180，昇楷在恐慌瀰漫氛圍中提醒「台股這班南下列車進入 "清水休息站"」 ，也就是盤勢轉為 "震盪整理局"，2 個星期過去了，台股並未再見新低，反倒農曆 7 月印證「有錢 (護盤) 能使鬼推磨」，「清水休息站是震盪築底期」的態勢越趨明朗。除非未來大盤有效跌破 5 月低點 10227 才會破壞結構。

＜操作策略＞

台股七月底開始南下，8/6 進入「清水休息站」，近日在國家隊積極進場護盤、內資大咖共襄盛舉、國際警報逐一解除的情況下，「震盪築底」愈趨明朗。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，美國延長華為寬限期 90 天，連強多日的 IC 族群雖然龍頭《2454 聯發科》轉為休息，但中小型 IC 設計股持續活蹦亂跳，《3438 類比科》、《6291 沛亨》續攻漲停，《3035 智原》、《8016 矽創》、《2379 瑞昱》、《3443 創意》... 等同步走揚；光通訊族群則由《6426 統新》漲停帶動，《4977 眾達 - KY》、《3234 光環》、《3450 聯均》... 連袂收紅；5G 概念股近日陷入整理，但仍有《3491 昇達科》、《4968 立積》、《2383 台光電》、《5388 中磊》... 等陸續墊高。

弱勢股方面，DRAM 報價走跌，今日記憶體走勢較弱，《2408 南亞科》、《2344 華邦電》、《2377 旺宏》都見逆勢壓回。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。