【華冠投顧】台股繼續彈漲+33點!明天結算怎麼看?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、6168 宏齊、3707 漢磊

台股盤勢分析:

強中透弱

在美股持續強彈下，台北股市早盤小漲 - 19 點開出，在欠缺人氣主流下；加權指數全場在平盤上狹幅震盪，終場上漲 + 33 點作收，收在 10522 點，成交量 1202 億。

連續三個交易日的紅 k，讓台股今天創下 8/6 反轉紅 k 的高點；同時在站上 10500 點，短線『築底』的壓力區。雖然從技術面來看，短線有『築底』成型的姿態；可惜目前台股的類股輪動依舊過快。上星期強勢的散熱模組和 PCB 類股，本周立即再度陷入整理；顯然多方依舊以短沖為主，籌碼面還是『強中透弱』。所以就算短線突破 10500 點，但還是留意結算後，可能有快速壓回風險。



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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1762 中化生、6683 雍智科、6438 迅得、6111 大宇資、4163 鐿鈦、6426 統新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6497 亞獅康、5227 立凱 KY、1736 喬山、6552 易華電、2615 萬海、6163 華電網… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。