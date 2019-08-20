【華冠投顧】幸運星-全命中！！連三漲！！賺錢的能量持續加大中！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3317 尼克森、6411 晶焱、3035 智原、3481 群創、2376 技嘉

美國宣布給華為 90 天豁免令，昨晚道瓊大漲 249 點，費半漲 1.88%。雖然台股外資這幾天持續賣超，當大家恐慌時，老師在上週五除了讓全國會員重押飆股外，還在盤中通知粉絲群「買點到囉」…… 果然完全命中噴噴噴！連三漲！今日大盤控盤工具是華為權值股 2330 台積電、3008 大立光，帶動其他權值股 2474 可成、3481 群創、2301 光寶科、2308 台達電、2395 研華，金融大軍 2885 元大金、2891 中信金、2886 兆豐金，台塑集團 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化上漲，台股開高狹幅震盪小漲 33 點，成交量 1,202 億。OTC 壓力較大小漲 0.28%，成交量 368 億。

8/6 大盤跌到 10180 低點，出現極度恐慌時…… 幸運星在群組中贈送的《浴火鳳凰》飆股【汽車安全氣囊金屬部件占全球 8 成以上的】2228 劍麟漲停，【靜電保護元件（ESD）廠】的 6411 晶焱，以及【受惠臉書、微軟、Twitter 的雲端利基型概念股】6669 緯穎…… 這些飆股都自 8/6 起都持續創新高大漲，恭喜大家都賺到囉…… 今天因 MOSFET 需求增加，而上半年中美貿易戰後，半導體廠商轉趨保守而去庫存化，MOSFET 總供給量未增加…… 下半年 5G 及 AI 對 MOSFET 的需求量將提昇數倍…… 預估 MOSFET 將於下半年爆發缺貨潮，因此業績受惠中美貿易戰轉單效益較大的 3317 尼克森先奔漲停，帶動 8261 富鼎、5299 杰力上漲。

「好野人指標」高價股 5274 信驊、6415 矽力 - KY 大漲，其他強勢股 3035 智原、2376 技嘉……

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