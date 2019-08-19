德國財長：若出現經濟危機 可增500億歐元支出

德國財政部長 Olaf Scholz 週日表示，德國財政實力雄厚，能夠「全力以赴」應對任何未來的經濟危機，並暗示表明柏林可以提供高達 500 億歐元的額外支出，這是德國官方首次披露可能實施財政刺激的具體數字。

由於經濟來到經濟衰退的邊緣，借貸成本寫歷史新低，德國正面臨國內外壓力，市場要求政府放棄承諾平衡預算，轉而透過承擔新債務來增加投資。

德國的債務水準預計由去年占經濟產出的 60.9%，降至今年約 58%，低於歐盟要求的 60% 債務上限，並為其未來支出提供更大的靈活性。

Scholz 認為，目前的情況並不急迫，但他表示，2008/2009 年的全球金融危機，使德國損失了約 500 億歐元。如今他們能再籌集到這麼多錢，來應對可能的衰退。

德國最新發布的第 2 季數據，GDP 為萎縮 0.1%，使其接近衰退，因為由市場情緒調查和工業訂單數據顯示，第 3 季恐怕難有改善。據多數經濟學家定義，當出現連兩季萎縮，可視為經濟衰退。

Scholz 表示，德國經濟主要受國外需求疲軟和商業不確定性的影響，這些因素與美中之間貿易爭端不斷升級等因素有關。「最大的問題是不確定性，包括中美貿易戰引起的不確定性。」