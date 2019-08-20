紐時引述知情人士：川普考慮取消部分對中國新增關稅 防美國衰退

據《紐約時報》報導，傳川普 (Donald Trump) 領導的白宮政府，正考慮取消部分川普對中國新增關稅，以防止美國經濟可能陷入衰退之風險。

據知情人士透露，白宮政府正考慮同步施行幾個方法刺激經濟，包括取消部分對中國新增關稅，以及調降薪資所得稅 (payroll tax) 等。

而目前白宮政府已否認將調降薪資所得稅來刺激經濟，但白宮仍未否認可能取消部分對中國新增之關稅。

美國經濟衰退風險陡升？

據全美企業經濟協會 (NABE) 的調查顯示，4 位經濟學家中就有將近 3 位預計在 2021 年前將出現經濟衰退，反映出經濟學家和投資者越來越懷疑，美國經濟是否真能夠在全球前景黯淡和與中國的長期貿易戰的情況下，不受影響或是損害。

而針對於哪一年會出現經濟衰退，據調查中顯示，有 38% 的受訪者預計美國會在 2020 年出現經濟衰退，而有 34% 的受訪者則認為，經濟衰退將在 2021 年出現。

經濟學家預計經濟衰退的原因之一，是美聯準會在上個月自 2008 年以來首次降息。許多分析師和投資者預測，央行將在今年內進一步放寬貨幣政策。據調查，有 46% 的受訪者預期，Fed 今年將至少再降息一次，有三分之一的受訪者則認為 Fed 將維持利率不變。