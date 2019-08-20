美延長華為寬限期 台股站回10500點 多頭追價略觀望

美國昨日宣布放緩華為禁令，激勵台股今 (20) 日早盤開高，權值股蘋概三王領軍衝鋒，力守紅盤，高價股大立光更強勁反彈，成今日多頭主力，不過近日強勢的電子股回檔，盤面以中小型股為主，指數盤中上漲逾 20 點，雖站上 10500 點，但反彈仍有壓。

蘋概三王今日走勢持穩，台積電、鴻海小漲，權值股普遍盤上震盪，台塑、台化、中信金等，也力守盤上小漲格局，而近期表現弱勢的大立光，今日逆勢走揚，一度站回 3800 元，推升高價股漲勢表現，信驊、矽力 - KY 等，一度大漲逾半根停板，譜瑞、晶華、緯穎等，也都維持小漲格局。

類股來看，半導體、電子股反應美國放寬華為禁令，成資金點火標的，聯茂股價再創新高，最高來到 148 元，智原、矽創、矽力 - KY 漲幅逾半根漲停板，其餘如創意、可成、台光電漲幅皆逾 3%，不過，昨日大漲的聯發科，今日則休息整理，持續盤中震盪。

盤面上中小型股表現強勢，觀光股多檔強漲，易飛網亮燈漲停，柏文大漲近半根停板；另外工業電腦族群啟動補漲行情，包含凌華、光寶科、樺漢、友通、研華、廣明等，也有逾 2 % 漲幅。

不過盤面上，多個族群與類股，先前漲勢強勁，近日開始修正，金融股中王道銀跌幅逾 1%，國泰金、富邦金、中信金也有近 1% 跌幅，元大金則有家族加碼持股利多支撐，漲幅逾 2%。

航運則因貿易戰諸多不確定因素，延續近日跌勢，中航、萬海跌幅逾 2%，華航跌幅近 1%，持續在短期均線糾結。

整體而言，台股固然受華為禁令放緩利多影響，順利站上 10500 點，但盤勢由中小型股接棒，加上美國又釋出 FED 可以不用降息的消息，壓抑台股表現，10500 點先力拚站穩，指數才可望逐步向上。