延長臨時許可 華為：無法改變不公正的事實

針對美國將把華為購買美國產品的「臨時許可證」再延長 90 天，華為回應指出即便延長也沒有改變華為被不公正對待的事實。而不管臨時許可延期與否，華為營運受到的實質性影響有限。

(圖片: AFP)

至於美國另外將 46 家華為子公司新增列入實體清單，目前總計將有超過 100 家與華為相關企業受到限制。對此華為則抨擊，反對美國商務部將另外 46 家華為實體列入實體清單。

並指出美國選擇在這個時間點做出這項決定，再次證明是政治目的，與美國國家安全毫無關係，這種做法違反市場經濟的自由競爭原則，不會使任何一方從中受益，包括美國公司在內。

同時強調美國也不會透過打壓華為取得技術領先的地位。因此呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出實體清單。

而對於美國再延長華為臨時許可一事，英國 BBC 解讀稱，一方面，顯示華為在 5G 技術的頂尖水準，使得目前在該領域落後的美國如夢初醒。

另一方面，美國債券市場已顯示美國存在經濟衰退風險，川普屢屢發言希望打消美國民眾對經濟衰退的擔憂。華為禁令延後，正是得益於這兩點。

此外，對華為的禁令川普也面臨來自美國國內的反對聲浪。華為作為全球第二大手機生產商，每年從美國供應商購買約 110 億美元的零組件和材料，突然中斷將打擊美國科技產業。

