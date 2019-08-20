〈房產〉雙北10大交易熱區 林森北路、中和景平路分據交易王寶座

房仲業者依實價登錄資料，統計 2019 年上半年雙北市十大熱門交易路段發現，台北市中山區林森北路交易 83 筆居冠，新北市中和區景平路 116 筆穩坐交易王寶座，從熱門交易路段可看出路段房市熱絡程度，顯示路段購屋需求穩定，周邊生活機能完善。

盤點台北市 2019 年上半年熱門交易路段，中山區林森北路以 83 筆奪冠，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，林森北路商業機能活絡，餐廳、商店林立，住商混合狀況明顯，套房、中古大樓是林森北路熱門產品，生活環境略顯複雜，但因交通便利，加上房價與市中心精華地段相對實惠，目前套房、中古大樓為交易主力，以套房來說，總價約 500-800 萬元，即可進駐市中心區，入手門檻較低，吸引民眾購屋。

其次則是內湖區民權東路六段，今年上半年共交易 69 筆，謝志傑指出，民權東路六段基礎建設完備，醫院、學校、賣場一應俱全，周邊有多條快速道路，交通機能匯聚，生活機能完善，加上四期重劃區優質的居民素質與低密度的純住宅區開發，靜謐的生活環境，吸引不少民眾進駐，此外，鄰近捷運葫洲站的套房或 2 房產品指名度也不低，讓民權東路六段交易量穩定。

對於台北市十大熱門交易路段中，謝志傑說明，中山區、松山區與內湖區各有 3 個路段進榜，若以市中心區與市郊區來看，市中心區共有 7 個路段入選，市郊區則是囊括 5 個路段，顯示民眾購屋仍以市中心區為首選，地段仍是民眾優先考量的因素。

從房價來看，十大熱門路段中以北投區的溫泉路最實惠，住宅單價每坪 37.6 萬元，「3 字頭」房價即可購屋，若想入住市中心，則可優先選擇「5 字頭」房價的新生北路三段、吳興街、林森北路一帶尋屋。

2019 年上半年新北市十大熱門交易路段中，以中和區景平路交易 116 筆居冠，謝志傑指出，景平路沿線目前有已通車的中和新蘆線景安站坐落，未來還有環狀線中和站、景平站與秀朗橋站通過，待捷運環狀線通車後，連接新店、板橋、新莊等地可節省近一半時間，對當地居民來說無非是一項利多，交通便捷性大增，由於生活圈發展得早，餐飲、超市與傳統市場應有盡有，採買機能充足，同時周邊還有雙和醫院、錦和運動公園及中和國民運動中心，生活機能完善，吸引民眾進駐，目前住宅每坪 40.4 萬元，中古大樓、公寓為該路段交易主力產品。

新北市上半年交易熱門路段第二名為新莊區中正路共交易 85 筆，謝志傑說，中正路為連結台北、新莊與桃園的重要幹道，沿線有中和新蘆線多站經過，包括新莊站、輔大站、迴龍站與丹鳳站等，目前該路段住宅單價每坪 30.5 萬元，相較於行政區單價略低，價格相對具吸引力。

對於新北市十大熱門交易路段中，中和區囊括三個路段最熱銷，其次則是新莊與林口，各有三路段上榜，謝志傑指出，中和區發展較早，一直是北市的衛星城市，生活機能成熟，大型量販店有 Costco、大潤發、家樂福進駐，購物、採買相當便利，加上捷運中和新蘆線與環狀線經過，帶動周邊房市交易，也讓景平路、中正路與中山路二段出線，交易量名列前茅。