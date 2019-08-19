〈房產〉新北鳳鳴重劃區「4條件+雙特性」 晉階重劃區2.0

街廓規劃整齊、公共建設完整、高品質居住環境、住商使用分區明確，是檢視重劃區的四大指標；其中面積小的重劃區更具備發展時程較短、機能成熟更快等優勢，被置產客視為「重劃區 2.0」，新北鳳鳴重劃區具有這方面的房價優勢，在這一波投資置產中頗受青睞。

台灣房地產歷史軌跡裡，重劃區佔有重要地位，台北信義計畫區、新北新板特區、台中七期行政特區、高雄美術館特區等，印證「早點進場、長期持有可致富」的置產邏輯。但這些重劃區「1.0 版」重劃區屬於大面積開發，開發期久，信義計畫區面積 153 公頃，歷經 40 年才發展完善。

以新北市鶯歌區鳳鳴重劃區為例，面積約 50.7 公頃，就是「小而美」的「2.0 版」重劃置產新選擇，這塊基地面積僅信義計畫區三分之一，所以，開發時程會在比較短的期間內，就可以看到整體區域生活機能的建立，「房價會長期穩健上漲、生活機能可快速發展」這就是「2.0 版」重劃區受到注目的發展趨勢。

房地產業者指出，房子長期持有，都有一定上漲與保值的空間；選擇輕鬆付款、地段合適、產品優質的預售屋，以「分期存房」的概念進場「2.0 版」重劃區，進可攻、退可守，房地產代銷業龍頭海悅廣告表示，位於鶯歌鳳鳴重劃區內的「新潤幸福莊園 2」就是一件值得參考的優質建築產品。

「幸福莊園 2」外觀照。（圖 / 鉅亨網資料照）

「新潤幸福莊園 2」以 2 房、3 房、3+1 房為主要規劃格局，但依舊聘請豪宅專屬哈佛建築大師呂建勳建築規劃，還規劃 480 坪大格局中庭空間與景觀公共設施，同樣委由豪宅景觀大師上境設計總監許富居負責規劃，甚至由台北知名豪宅仁愛帝寶的結構規劃大師宋治中負責結操刀。產品推出總價 588 萬元起買 2 房含裝潢的「全齡氧生宅」，包含防霾、淨水、空氣淨化等 5 大健康標配到府，讓住戶可以安心開窗，遠離 PM2.5。產品規劃等格局，滿足自住、置產需求。