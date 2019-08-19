〈房產〉新北捷運環狀線拚年底通車 新北產業園區站建案熱度漸增

新北環狀線捷運正緊鑼密鼓試車，並力拚年底通車，同時，沿線的頭前庄站、幸福站、新北產業園區站這 3 站周邊房價，也悄悄終結過去 2 年多來的盤整格局，其中，新北產業園區站附近新建案接待中心來客量，7 月已大增 3 成。

建商指出，此一區域的來客，主要在於看好桃園機場捷運與環狀線的雙捷效益，加上 AU 商城可望在明年第 2 季開業，提前進場卡位布局。

鄉林不動產研究室指出，在房價盤整修正近 3 年後，有購屋打算的自住客明顯不再觀望，預售市場回頭客動作積極，隨著交通利多即將到位，加上境外資金專法在 8 月 15 日已經上路，即將迎來 1.78 兆資金活水，股、房二市同受激勵。

看好台資回流效益，最近新北市政府更通過緊鄰新莊副都心的「塭仔圳都市計畫修正案」，預計今年底完成都市計畫審議後，啟動市地重劃作業，未來預計區內會有 50 公頃公園綠地、廣場等，並延續新莊副都心、新莊知識產業專用區，及結合輔大醫院的發展，劃設 3.7 公頃產業專用區、2.8 公頃醫療服務用地及 1.8 公頃社會福利設施用地，預估將再掀起一波搶地熱潮。

交通愈來愈便利的新莊區，除了新北產業園區之外，鄰近副都心及頭前重劃區的北側知識產業園，最近也傳出有金屬機械、生醫科技、綠色能源等產業有意願入駐，可望帶動就業人潮，也為房市推波助瀾。

根據六都地政局統計資料顯示，全台六都今年前 7 月房屋買賣移轉棟數總計 13 萬 3171 棟，年增 8.2%，雙北市因房價基期高，成長幅度不若其他 4 都明顯，北市增幅僅 1%，而新北市增幅為 3%。受惠交屋潮及交通建設逐步到位，前三大交易熱區分別為淡水區 4300 戶、板橋區 3588 戶及新莊區 3231 戶。而交易熱區前三名當中，新莊成長幅度則超越淡水和板橋。

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰說，交通便捷地區的建案買盤強勁，像是鄉林在新莊副都心的第 4 個建案「鄉林淳真」，挾著機捷、新莊捷運及即將通車的環狀線等三捷運優勢，從年初進場至今才 7 個多月，就已銷售 8 成，光是 7 月及 8 月預約賞屋客就近 200 人。

從已購客分析，在地及台北市跨區者各半，都是看好新莊副都心的生活機能、高綠覆性及環狀線通車，不僅到台北車站只要 3 站，就算往中永和地區也可大幅縮短交通時間。

新北環狀線第一階段通車共有 14 站，除了頭尾站都有連接路網，沿線有六站也均是與另條捷運交匯的站點，包括十四張站是捷運安坑線的起站；景安站可轉乘中和線；中和站連接萬大中和樹林線；板橋站則可轉乘板南線與台鐵與高鐵；頭前庄站連接新莊線等。現階段而言，新店區大坪林站前往中和地區，須轉乘一次並經過 8 個站才會抵達，等環狀線第一階段通車後，將免除轉乘費時的困擾。