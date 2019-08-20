傳白宮將推減稅措施 避免經濟衰退

周一 (19 日) 根據華盛頓郵報報導，白宮的高級官員正在研擬新一輪的減稅措施，防止經濟出現滑落。

根據華盛頓郵報引述三位內部知情人士稱，白宮正在討論對薪資所得稅 (payroll tax) 減稅的可能性。不過目前仍在初期研討階段，尚未決定是否請國會正式批准減稅措施。然已顯示白宮擔心經濟放緩的可能性。

不過另一位白宮官員則表示，更多的減稅政策，肯定會持續放在檯面上討論，但目前對薪資所得稅的減免尚不在決議範圍內。

現由民主黨佔據多席的眾議院是否會通過減稅政策，也是令人懷疑。民主黨認為，現行的 6.2% 稅率，幫助支持了醫療保險與社會福利制度，而這兩大項目是民主黨持續大力推行的部分。

美國總統川普周一也對民主黨以及市場上經濟衰退的看法，推文抨擊。

「我們的經濟現在非常強勁，儘管聯準會缺乏遠見，而民主黨也因為 2020 年即將大選的原因，希望美國經濟暫時變糟，真是非常自私！」川普表示。

川普推文 (來源: twitter)

不過美國商務部長威爾伯羅斯 (Wilbur Ross) 則認為，最近美國殖利率倒掛現象，並不如市場所想的那麼可靠，不過，美國經濟最終還是會落入衰退的。

華盛頓郵報也根據調查顯示，接近三分之四的經濟學家認為，美國經濟將在 2021 年進入衰退。