川普與庫克共進晚宴：太棒了！蘋果將在美國砸大錢投資

美國總統川普於 16 日推文表示，與蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 共進晚餐，並稱蘋果將在美國重金投資。

川普目前正在新澤西州的高爾夫俱樂部度假。他在推文中表示：「今晚與蘋果的庫克共進晚餐。他們將花大筆金額在美國投資。真是太棒了！」。

川普推文 (來源: twitter)

庫克與川普關係相當友好。去年八月，雙方就曾在川普的高爾夫俱樂部共進晚餐。川普還常稱庫克為美國的「商業領袖」。

先前，川普拒絕了蘋果在中國大陸進口零組件的關稅豁免，並稱希望蘋果能將生產移回美國，為美國增加更多投資與就業機會。

蘋果於日前表示，Mac Pro 一直在美國製造。過去兩年，蘋果增加了 32.5 萬個雇員，目前公司為美國帶來的工作機會，已增加至 240 萬個。同時，去年在美國供應商上的花費已達到 600 億美元。

目前川普將部分關稅徵收延後至 12 月，蘋果的產品中，MacBook 與 iPhone 將獲得喘息空間，不過，AirPods、Apple Watch 和 HomePod，仍將按時於 9 月被徵收關稅。

美國銀行預估，若蘋果的主要商品遭收 10% 關稅，將會造成每股盈餘一年減少 50 分至 75 分。

白宮與蘋果目前都沒有立即回應，川普所談到蘋果將投資的項目與時間表。