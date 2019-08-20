憂隱私爭議 Google停止向電信商提供部分Android手機數據

根據外媒報導，Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 已停止向全球無線通訊營運商提供部分 Android 系統的手機數據，擔心此舉有侵犯隱私疑慮，可能因此吸引用戶與監管機構的審查。

Google 提供的 Mobile Network Insights 在 2017 年正式上線，旨在幫助營運商了解其網路覆蓋範圍的訊號強度與連網速度，進而確定需要在哪裡擴大或升級網路覆蓋。相關數據來自於 Google 的 Android 系統，由於全球約有 75% 手機採用 Android 作業系統，故此數據為營運商制定決策的重要依據，。

這項服務所使用的數據僅來自選擇與 Google 共享歷史紀錄、使用與診斷情況的用戶，同時也經過匿名處理，由於全球對隱私問題的關注逐漸加深，導致 Google 擔心受到用戶與監管機構的審查。

儘管如今數據流通已相當普遍，但用戶對於隱私權的重視，迫使 Google 於今年 4 月關閉這項服務，且並未向提供服務的網路運營商解釋關閉原因。Google 發言人 Victoria Keough 證實此舉同時拒絕詳細說明，僅表示該公司改變了「產品優先順序」。

為因應網路時代帶來隱私侵犯問題，美國及歐洲加重關注企業使用用戶數據的行為。歐盟在 2018 年推出《個人資料保護通則》，在 28 個歐盟成員國統一實施，嚴格限制企業對用戶個人數據的使用權，同時加大懲罰力度，堪稱「史上最嚴數據保護法」。

除了 Google 外，Facebook(FB-US) 也已開始審查 App 開發者的數據交易，美國四大電信營運商最近亦停止向其他公司銷售客戶的即時數據。