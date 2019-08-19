中石油麻煩大 利空不斷 A股股價頻破底

中石油內控出問題，今年以來至 8 月 18 日止，已曝光遭到違法事件調查的現任或前任高階主管高達 11 人，以及一連串高階主管違法事件的負面影響，加上產業前景不佳，導致中石油股價頻創歷史新低。

資料來源: 東方財富網, 中石油日線走勢

中石油自從 2007 年 11 月在 A 股掛牌後，股價一路下跌。2019 年 8 月 15 日，中國石油股價一度創下歷史新低，股價觸及每股人民幣 6.03 元，較歷史最高點的人民幣 48.62 元，已重挫近 90%，總市值蒸發近人民幣 8 兆元。



而中石油下挫的市值，相當於跌掉 1 個蘋果、2.5 個騰訊、6 個茅台。

中石油作為中國首檔總市值破兆美元的上市公司，過去曾頂著「亞洲最賺錢公司」、與股神巴菲特的光環回歸 A 股掛牌。不過受到油價從每桶逾 140 美元下挫至今，產業面的影響是導致中石油股價一路下挫的主因。

再加上上市時過高的本益比 (逾 60 倍)，超高的估值，是導致中石油下挫的另一個因素。

與另一個大型權值股工商銀行相比，工商銀行在 A 股泡沫時期本益比也一度突破 50 倍，估值同樣有過高問題。但若將工商銀行目前股價還原權值之後，已和陸股泡沫時期的高點十分接近。

而中石油與工商銀行兩者的差別就在於業績的變動。工商銀行能夠用獲利成長來對抗估值下跌，但中石油在 2018 年純益只有 2007 年的 40%，反映產業景氣的差異有著至關重要的因素。

今年以來油價保持在區間震盪，但中石油受到內控問題，加上油價前景不明，導致資金轉向更具題材的標的上。

資料來源: investing.com,WTI 近月油價期貨周線走勢

整體而言，中石油已走 13 年的空頭，伴隨著其股價的持續下跌，股東人數頻頻退場。根據 2013 年第三季季報內容顯示，中石油 A 股股東戶數首度跌破百萬大關。到 2018 年第三季，中石油 A 股股東戶數再度跌破 50 萬大關。截至最新，中石油 A 股股東約有 53 萬戶。