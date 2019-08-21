能源盤後—美原油庫存預計下降 WTI最前月契約收高

週二 (20 日) 交易，在 EIA 報告公布的前一日，最前月原油期貨契約連續第三日收高，EIA 報告預計顯示在連續 2 週原油庫存增加之後，上週原油庫存終於下降。

施耐德電氣高級商品分析師 Robbie Fraser 表示，「原油接下來 48 個小時間的交易走勢，會再次受到美國庫存的深度影響，尤其考慮到近幾週原油庫存轉向增加。」EIA 過去 2 週公布的報告均顯示美國原油庫存增加。

Fraser 指出，週二晚間公布的 API 報告會讓市場共識估計有一些眉目，接著週三 EIA 報告會有更明確的數據，「然而，隨著 WTI 與 Brent 的價差縮減，美國出口量可能會受到挑戰，美國煉油產業可能要吸收更多供應量，但這時節已經接近需求高峰季的尾端。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1 美分或 2.4%，收每桶 56.13 美元。(交易最活絡契約)

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 13 美分或 0.2%，收每桶 56.34 美元。(最前月契約，收盤後到期)

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 29 美分或 0.5%，收每桶 60.03 美元。一週以來首次收升突破 60 美元。

供需狀況

S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (8 月 16 日止) 美國原油庫存下降 310 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 下降 20 萬桶。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7 美分或 1%，收每加侖 1.6811 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.1 美分或 1.2%，收每加侖 1.8543 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，「煉油廠利用率預計將上升 0.2 個百分點至 95% 產能，有助於減少全美原油庫存。雖然 8 月初煉油廠運行率意外大降，但本月剩餘時間可能會繼續上升，因為轉機工作 (煉油廠維修期) 已經接近歷史低點。」

過去 2 週原油價格大致上漲，係因預期各國央行會持續推行更大的貨幣刺激措施以對抗經濟衰退跡象，這可鼓勵原油和其他能源資產的需求。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 報告指出，「全球石油需求預期可能上修，因為各國央行和政府變得更積極實踐刺激措施。」

「因為預期本週庫存數據會小幅下降，我們可看到石油市場仍聚焦中東地緣政治風險，以及德國刺激措施的新消息，以及關於 Fed 進一步的線索。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲近 1 美分或 0.4%，收每百萬 Btu 2.218 美元。

S&P Global Platts 預計上週天然氣庫存增加 610 億立方英呎。EIA 週四公布上週天然氣庫存報告。